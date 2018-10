Steven Zhang: "All'Inter fino all'ultimo giorno della mia vita"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine della conferenza stampa, Steven Zhang, neo presidente dell'Inter, parla anche ai microfoni di Rai Sport delle sue ambizioni e dei suoi progetti per il club nerazzurro.

Che emozioni provi?

"Mi sento orgoglioso e onorato di poter proseguire in quest'avventura iniziata due anni fa diventando presidente. Ho un'opportunità per andare avanti in questo progetto".

Qual è il tuo sogno?

"Il progetto mio, della famiglia e della compagnia, è rendere l'Inter la migliore squadra al mondo in campo e fuori. In campo significa vincere e ottenere risultati. Starò all'Inter fino all'ultimo giorno della mia vita e farò di tutto per riportarla ai vertici del calcio mondiale. E vorrei che il prossimo presidente portasse il mio stesso cognome".