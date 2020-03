Steven Zhang, un Presidente social. Dalla Ferrari Enzo al pagliaccio Dal Pino

Mezzo milione di follower. Oltre duecento post. Un'attività costante con le stories. L'Inter come filo conduttore della sua attività social. Steven Zhang, ventotto anni, cinese, presidente dell'Inter, è un dirigente 2.0. Ieri una storia su Instagram che ha scatenato il putiferio. "Giocando col calendario e sempre mettendo la salute pubblica in secondo piano. Probabilmente sei il più grande e oscuro clown che io abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 72 ore? Poi cos'altro? Quale sarà il prossimo passo? E ora parli di sportività e sana competizione? Come possiamo tutelare i nostri giocatori o allenatori e chiedergli di giocare per te 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 no stop? Sì, sto parlando con te. Nostro presidente Paolo Dal Pino. Vergognati. E' tempo di alzarsi e prendersi le proprie responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020! Tutti nel mondo, non importa se siete tifosi dell'Inter, della Juventus o se non lo siete affatto. Per favore, siate al sicuro. Questa è la cosa più importante per voi, le vostre famiglie e la nostra società".

Dalla Enzo Ferrari Cake a Dal Pino Oltre sette anni fa, il primo post su Instagram di Zhang, ventuno anni da compiere. E' una torta con sopra una Ferrari Enzo. Poi gli scatti dei tempi dell'Università, poi una statua dei Trasformers e anche una di Ironman. La passione per le auto veloci, per gli orologi, per l'Inghilterra, dove vive oggi. Il primo scatto milanese è un viaggio del 2015 a Parma e Milano. 200 settimane fa la rima foto interista, la sala dei trofei. Da lì i Forza Inter si sprecano, così come le auto veloci, l'Italia, la moda, l'arte, raccontate con gli occhi di un ragazzo che ha avuto la fortuna di vedere il mondo dall'alto del suo grattacielo.

Un attacco fuori dagli standard La versione social di Steven Zhang, fino a ieri, è stata tutto fuor che quella di un Presidente iracondo, che attacca le istituzioni, le altre dirigenze. Il ventottenne cinese, numero uno dell'Inter, ha sempre rappresentato la high class di un'economia nuova, il sogno di un ragazzo che portava sulle sue ali anche tutta una tifoseria. Poi, il post di ieri. Che è totalmente fuori dalle sue corde, inatteso e inaspettato. Chi lavora nella comunicazione si attendeva semmai un comunicato del club, quanto meno un'intervista con una presa di posizione anche dura. Ma non così. Non con questi termini. Non con questi metodi. Non da Steven Zhang.