Stipendi allenatori: Allegri sempre primo. Ma ora Ancelotti lo tallona

Massimiliano Allegri è l'allenatore più pagato della Serie A. Il tecnico campione d'Italia guadagna 7.5 mln di euro netti a stagione. Quest'anno, però, sono molto più vicini i suoi colleghi. Al secondo posto Carlo Ancelotti, rientrato in Italia dopo aver vinto tutto in giro per l'Europa: a Napoli guadagna 6.5 mln netti a stagione. Chiude il podio Luciano Spalletti (4.5), poi Di Francesco (3), Gattuso (2) Mazzarri (2) Gasperini (1.4), Simone Inzaghi (1.3), Giampaolo (1.1), Pioli (1) e De Zerbi (1).

Nella parte destra della classifica, tra quelli che guadagnano sotto il milione di euro netto a stagione, il primo è Maran, che da quest'anno guida il Cagliari: 0.8. Poi Ballardini (0.7), Filippo Inzaghi (0.6), D'Aversa (0.45), Longo (0.4), Andreazzoli (0.4) e Semplici (0.4).

Con 350mila euro netti a stagione, due gli allenatori meno pagati della Serie A: Julio Velazquez dell'Udinese e Lorenzo D'Anna del Chievo Verona.