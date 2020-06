Stipendi Milan, l'accordo prevede il taglio del 50% su aprile che sarà diluito nei mesi

vedi letture

Parlando del movimentato faccia a faccia tra Gazidis e i giocatori del Milan - ieri al centro sportivo di Milanello - La Gazzetta dello Sport sottolinea anche la questione dell'accordo sulla riduzione degli stipendi. L'ad rossonero, infatti, è arrivato portando in dote il sì di Elliott alla controproposta dei giocatori. Una controproposta decisamente favorevole ai tesserati: la prima richiesta della proprietà era infatti stata molto più invasiva per le buste paga. In pratica i giocatori del Milan subiranno un taglio del 50% sullo stipendio di aprile, diluito nei mesi: il 30% di quella mensilità, più il taglio di alcuni giorni lavorativi per i mesi successivi. Ma se Gazidis pensava di motivare i giocatori anche con il raggiungimento di un accordo ritenuto vantaggioso per loro, e accettabile dalla società (la trattativa è stata mediata da Maldini e Massara), si sbagliava.