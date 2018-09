Stipendi record, ecco il 4-2-3-1 più pagato della Serie A: 8 juventini!

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un miliardo e 129 milioni di euro. Questo, al lordo, il nuovo record relativo agli stipendi della Serie A che hanno subito un importante incremento in avanti soprattutto grazie all'arrivo di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro netti a stagione).

Ma qual è la formazione più pagata della Serie A? E' formazione che sarebbe competitiva per vincere qualsiasi cosa. In porta l'enfant prodige del calcio italiano: Gianluigi Donnarumma (6 milioni di euro netti a stagione). Difesa a quattro quasi esclusivamente a tinte bianconere: Joao Cancelo (3 mln netti), Bonucci (5.5 mln netti), Chiellini (4 mln netti) e Asamoah (3 mln netti). Emre Can (5.5 mln netti) e Pjanic (6.5 mln netti) nella cerniera di centrocampo, Douglas Costa (6 mln netti), Dybala (7 mln netti) e Cristiano Ronaldo (31 mln netti) alle spalle di Gonzalo Higuain (9.5 mln netti).

Un dato eloquente, che mette in evidenza la supremazia della Juventus: la squadra bianconera nella formazione dei più pagati ha ben otto calciatori. Poi due del Milan e uno dell'Inter.