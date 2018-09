Stipendi Serie A, notevole salto in avanti di Milan e Inter

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre all'irraggiungibile Juventus, nella graduatoria relativa agli ingaggi di Serie A balza all'occhio anche il notevole salto in avanti che hanno fatto le due milanesi. Il Milan è secondo in questa speciale graduatoria, mentre l'Inter chiude il podio.

La società di via Aldo Rossi ha aumentato il suo monte-ingaggi di 23 milioni di euro, nonostante si sia liberato di quello che era il calciatore più pagato della scorsa stagione: Leonardo Bonucci. Gonzalo Higuain con 9.5 mln netti l'anno ha preso il suo posto, andando anche oltre.

Aumento considerevole anche per l'Inter, passata da 82 a 116 milioni di euro elargiti per gli stipendi. Un dato frutto dell'importante campagna acquisti che quest'estate Suning ha portato avanti per rinforzare la squadra e renderla competitiva in vista del ritorno in Champions League.