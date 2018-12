Stirpe su Baroni: "Non è che potesse venire Mou. Sul contratto..."

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni, il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe , ha svelato anche alcuni dettagli relativi al contratto dell'ex tecnico del Benevento: "Ho letto delle ricostruzioni che quando si è di buon umore fanno anche ridere. Il discorso è semplice: ci sono dei percorsi che meritano una riflessione. Noi una partita che finisce alle sei di sera della domenica, dove poi c'è una riunione, una riflessione, la notte, si prendono le decisioni. Oggi è mercoledì mattina, ci vuole il tempo necessario. Non è che uno ha subito la soluzione, la scelta di Baroni è stata ponderata sulla nostra mentalità. Non possiamo pensare che venga Mourinho, con tutto il rispetto per il Frosinone: sappiamo da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare. Dobbiamo lavorare con chi pensa che questo sia il vero Manchester United. Le nostre scelte dobbiamo farle su questo aspetto, non sul nome, ma sulla capacità e la voglia delle persone. Per questo abbiamo scelto Baroni. Il contratto vale per un anno e mezzo, prescinde dalla salvezza e dalla categoria. Speriamo che abbia più fortuna di Longo, anche se non ritengo che Longo sia stato un allenatore sfortunato, ci ha portato in A".