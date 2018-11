Stoccata a Ventura? Di Carlo: "Chievo riparta dallo spirito di Pellissier"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripartire da Sergio Pellissier, il calciatore che ha aspramente criticato il precedente allenatore per come ha abbandonato la nave. E' il messaggio lanciato quest'oggi da Domenico Di Carlo, allenatore del ChievoVerona che ha preso il posto di Ventura durante la sosta: "E' l’anima e il capitano di questo Chievo. Dal suo spirito devono essere trasmessi input per tutti”.

Sul match di domani contro il Napoli e sulla svolta di cui necessita la squadra: “Guardiamo dentro noi stessi, con audacia, coraggio e voglia di lottare. Conquistiamoci in campo un centimetro alla volta. Da gruppo dobbiamo diventare squadra nel minor tempo possibile. Ho trovato nei giocatori grande disponibilità e professionalità e anche un profondo senso di rivalsa”.