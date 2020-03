Stoichkov, bordata a Cristiano Ronaldo: “Non lo intervisterò mai. Parlo solo coi migliori”

Nel corso di un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo l'ex Pallone d'Oro Hristo Stoichkov ha parlato anche delle interviste che fa per una tv di Miami, la città in cui ha deciso di vivere, spiegando che non intervisterebbe mai Cristiano Ronaldo: “Ho fatto così tante interviste che potrei riempire diversi dvd, ma non intervisterò mai Cristiano Ronaldo. Perché? Io non cerco titoli facili, voglio parlare di calcio e per questo cerco aneddoti e insegnamenti. E poi parlo con i migliori. - continua l'ex di Barcellona e Parma – Le migliori interviste sono quelle che faccio all'interno della mia famiglia, il Barcellona, e specialmente quella con Messi. Con lui ci capivamo al volo, abbiamo vissuto le stessi situazioni come la vittoria del Pallone d'Oro e l'essere un calciatore d'élite. Non ci sarà mai nessuno come lui. E poi i sono trovato bene con Mourinho, che mi vuole molto bene, Ancelotti e Simeone. E anche Klopp che ho intervistato tre giorni prima della finale di Champions”.