Stop a fasce da capitano personalizzate: ora si rischiano sanzioni

Una fascia da capitano unica per tutta la Serie A: è questa una delle novità regolamentari di stagione. Che non convince club e calciatori, tanto che nelle prime due giornate alcuni capitani (per esempio Gomez, De Rossi e Pezzella) hanno comunque indossato una fascia personalizzata. Una scelta che potrebbe portare a sanzioni se replicata nelle prossime partite. Lo ha reso noto, di fatto, il Giudice Sportivo nel comunicato odierno: "facendo seguito a quanto comunicato con CU n. 24 del 28 agosto 2018, in relazione al nuovo Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23), comunica che, essendosi verificate disomogeneità informative, le eventuali determinazioni conseguenti alla violazione delle sopra riportate prescrizioni verranno assunte dallo scrivente Organo, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim".