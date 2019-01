Stop a Wanda Nara: l'Inter chiederà di trattare con un altro rappresentante

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A far innalzare la tensione in casa Inter, oltre al rientro ritardato di Icardi, ci ha pensato la solita uscita pubblica di Wanda Nara, che ha parlato senza mezzi termini di "distanza notevole" tra le parti per il rinnovo di Icardi e di tanti club interessati. Con una novità: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter è stufa dei modi eccessivi di Wanda, a ogni livello. Per questo motivo, ma anche per la difficoltà di relazionarsi col doppio ruolo di moglie e procuratrice del proprio capitano, una delle prime richieste dell’Inter a Icardi sarà quella di trattare con un altro intermediario, e non con Wanda. Conoscendo la coppia - si legge - soprattutto nella sua metà bionda, difficile che arrivi un sì.