Stop ai campionati? L'apertura della UEFA dopo le richieste di Belgio e Scozia

Le Federazioni calcistiche di Belgio e Scozia alla base dell'apertura della UEFA alla non conclusione dei campionati nazionali del vecchio Continente. A renderlo oggi quest'oggi la UEFA nel suo comunicato: "A seguito delle dichiarazioni presentate dalle autorità calcistiche in Belgio e Scozia, il Comitato riconosce le questioni sollevate e ha approvato le linee guida sui principi di ammissibilità per le competizioni UEFA per club 2020/21. Le linee guida riflettono il principio secondo cui l'ammissione alle competizioni UEFA per club si basa sempre sul merito sportivo".

Per la UEFA, solo in due circostanze le singole Federazioni sono autorizzate a sospendere in anticipo la stagione e, in quella circostanza, dovranno prendere le loro decisioni in base alla classifica emersa prima dello stop.