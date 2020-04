Stop alla Ligue 1, gli uomini mercato: Camavinga nuova stella, occhio a Osimhen

Il campionato francese è ufficialmente terminato. È stata stilata la classifica definitiva e stabilite le qualificate alle coppe europee, nonché retrocessioni e promozioni. Oltre all'incoronazione del Paris Saint-Germain.

Molti potrebbero aver giocato l'ultima partita col rispettivo club o addirittura l'ultima partita in Francia. Spazio al mercato, anche se fortemente condizionato dalla crisi economica.

Nel caso del Paris Saint-Germain diventa improbabile l'addio di Neymar e Mbappé. Il brasiliano, sognato dal Barcellona, non dovrebbe tornare in Catalogna. E se l'anno scorso il PSG è riuscito a imporre la sua forza, questa volta è la crisi a spingere il Barcellona a desistere. I 222 milioni investiti nel 2017 non possono portare a una minusvalenza e anche appellandosi all'articolo 17 della FIFA il parametro che potrebbe essere fissato rischia di essere troppo alto per il Barça. Mbappé è il sogno mai nascosto del Real Madrid. Anche qui il Paris Saint-Germain non intederà svendere e i blancos prima di poter pensare di passare all'attacco hanno troppi giocatori da piazzare e difficilmente collocabili (Bale su tutti).

Edouard Camavinga è la sorpresa di questa Ligue 1, il talento emergente anch'egli nel mirino del Real Madrid. Ha solo 17 anni, il Rennes lo valuta 50 milioni. Cifra che potrebbe sgonfiarsi, vista la situazione. La qualificazione in Champions dei bretoni, però, potrebbe permettere alla squadra di mantenerlo ancora un anno. Sempre restando a Rennes si è rilanciato Mbaye Niang, tanto che il Marsiglia pensa a lui per rinforzare l'attacco. In casa OM tra i gioielli in vetrina il centrocampista Maxime Lopez che ha stregato Josè Mourinho e non solo: l'Inghilterra lo segue da vicino.

Il Lione ha già venduto Tousart all'Hertha: in vetrina altri gioiellini come Houssem Aouar (c'è anche la Juventus) e Memphis Depay (che aveva già manifestato la voglia di fare un passo in avanti). L'olandese piaceva al Milan, l'infortunio che gli ha fatto terminare anzitempo la stagione rischia di far desistere molti club.

Victor Osimhen del Lille ha dichiarato di voler andare a giocare in Inghilterra, in una grande squadra. Forse i tempi non sono ancora maturi ma l'esclusione dalla Champions potrebbe accelerare il suo addio al Nord di Francia. Occhio anche al compagno di squadra Jonathan Ikoné, trequartista di 21 anni.

Occhio infine a Irvin Cardona del Brest che lo ha strappato la scorsa estate al Monaco. I bretoni potrebbero fare una grande plusvalenza sull'attaccante, 22 anni, autore di 6 reti in campionato.