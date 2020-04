Stop alla Ligue 1, I campioni: PSG, titolo mai messo in discussione. Basterà a Tuchel?

Il campionato francese è ufficialmente terminato. È stata stilata la classifica definitiva e stabilite le qualificate alle coppe europee, nonché retrocessioni e promozioni. Oltre all'incoronazione del Paris Saint-Germain.

Quest'ultimo caso è sicuramente l'unico mai messo in discussione. A differenza del campionato olandese, dove si è scelto giustamente di non incoronare un vincitore (Ajax e AZ erano a pari punti), la Ligue 1 ha avuto un dominatore dall'inizio alla fine. Dal quarto turno in poi, la squadra di Thomas Tuchel ha preso il comando senza più mollarlo. Il campionato è stato sospeso quando aveva un +12 sul Marsiglia e una gara da recuperare. Nettamente il miglior attacco, seconda miglior difesa dopo il Rennes. Tutto troppo facile. 9° campionato vinto e a questo punto Marsiglia e Saint-Etienne, che detengono il maggior numero di successi, sono distanziate solamente di un campionato. Resta la delusione di non poter fare il grande slam: difficile la ripresa della Coppa di Francia e della Coppa di Lega, peraltro alla sua ultima edizione prima della soppressione. In entrambe le competizioni i parigini erano arrivati all'atto finale.

Restano in corsa ancora in Champions League, dove la UEFA sta facendo di tutto per andare avanti. Il successo contro il Borussia Dortmund che ha portato la squadra ai quarti di finale ha rotto un tabù che l'aveva vista uscire clamorosamente per tre anni consecutivi agli ottavi di finale. Si giocherà ad agosto e sarà da valutare la situazione relativa ai contratti a scadenza (Cavani, Thiago Silva, Meunier, Kurzawa) e i giocatori in prestito come Mauro Icardi. Lo stesso tecnico, Thomas Tuchel, è in bilico e da tempo circolano nomi riguardanti un suo sostituto. Neymar e Mbappé, invece, difficilmente si muoveranno: la crisi economica mondiale rende i due giocatori inavvicinabili, almeno per il 2020. Nota di merito per Kylian Mbappé, che chiude da capocannoniere per il secondo anno consecutivo. Il PSG domina anche in questa classifica dal 2012, fatta eccezione per il 2014-15, quando vinse Alexandre Lacazette.