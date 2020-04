Stop alla Ligue 1, le beffate: Lille per un punto. Lione e Saint-Etienne, non bastano le finali

Il campionato francese è ufficialmente terminato. È stata stilata la classifica definitiva e stabilite le qualificate alle coppe europee, nonché retrocessioni e promozioni. Oltre all'incoronazione del Paris Saint-Germain.

La palma di beffate del 2019-20 se la contendono tre squadre: Lille, Lione e Saint-Etienne.

Il Lille vede sfumare la qualificazione per il secondo anno consecutivo in Champions per un solo punto. Che in un torneo da 38 giornate e con 10 partite ancora da giocare sarebbe stato ampiamente alla portata. E con un dettaglio non da poco evidenziato dal presidente Gerard Lopez: chi non ha affrontato il Paris Saint-Germain (media punti a giornata: 2,7) ha un vantaggio. È il caso del Rennes, che ha preso l'ultimo posto disponibile per la Champions e che avrebbe dovuto affrontare i parigini alla penultima giornata, al Parco dei Principi. Una vera e propria beffa per un club che da qualche anno sta investendo seriamente per essere nell'élite del calcio francese e per conquistare un posto in Champions.

Fa certo più rumore, però, l'esclusione del Lione. Ufficialmente non è ancora finita perché l'OL è ancora in Champions League. Il torneo, a oggi, dovrebbe riprendere e la squadra di Rudi Garcia ha un ritorno degli ottavi di finale da giocare, contro la Juventus, battuta alla "Groupama Arena" per 1-0. In caso contrario, sarebbe una clamorosa esclusione che non avveniva dalla stagione 1995-96. Oltre il danno, la beffa, perché il Lione si era conquistato la finale di Coppa di Lega, potendo garantirsi un posto in Europa League vincendo il trofeo, peraltro arrivato all'ultima edizione prima della soppressione.

Chiudiamo col Saint-Etienne: nell'immaginario collettivo ha fatto scalpore l'invasione di campo dei tifosi dello scorso 5 marzo, dopo il successo contro il Rennes che era valso il passaggio alla finale di Coupe de France. Da lì a pochi giorni sarebbe stato stravolto tutto. Non solo la finale è stata rinviata ma anche se dovesse essere giocata (non è ancora stato decretato l'annullamento del torneo) non servirebbe a nulla, perché non ci sarebbero i tempi tecnici per esigenze UEFA. Erano 38 anni che la squadra più titolata di Francia non accedeva all'atto conclusivo del torneo. Vincere servirebbe ad aggiungere un torneo in bacheca, non ad andare in Europa. La stagione in Ligue 1 era già stata compromessa da una falsa partenza che aveva portato al cambio di panchina, da Ghislain Printant a Claude Puel. E a guardar bene, poteva pure andare peggio: la zona playout è stata lasciata a soli tre punti.