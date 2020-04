Stop alla Ligue 1, le scadenze: PSG, da Cavani al riscatto di Icardi

Il campionato francese è ufficialmente terminato. È stata stilata la classifica definitiva e stabilite le qualificate alle coppe europee, nonché retrocessioni e promozioni. Oltre all'incoronazione del Paris Saint-Germain.

Molti potrebbero aver giocato l'ultima partita col rispettivo club o addirittura l'ultima partita in Francia. Guardiamo nel dettaglio i gioctori a scadenza dei maggiori club:

Il Paris Saint-Germain, pur impegnato ancora in Champions League, ha in scadenza di contratto Edinson Cavani, il quale già a gennaio sarebbe potuto partire, destinazione Atlético Madrid. Difficile anche la permanenza di Lawyn Kurzawa, vicino in inverno alla Juventus in uno scambio che avrebbe visto De Sciglio fare il percorso inverso. L'esterno piace all'Arsenal. Thomas Meunier è un altro papabile all'addio: nelle ultime settimane in Germania si sono detti sicuri di un suo trasferimento al Borussia Dortmund. Thiago Silva è un altro giocatore che può aver chiuso anzitempo l'avventura, nel suo caso molto lunga: otto anni. Il richiamo del Brasile è forte, anche se l'ex Milan vorrebbe giocarsi le sue ultime chances per andare ai Mondiali e restare in Europa è la soluzione migliore: possibile una sua permanenza. Rebus Icardi: il PSG vuole riscattarlo, l'Inter non aspetta altro. La palla passa al giocatore.

Il Monaco ha il diritto di riscatto su Tiemoué Bakayoko, centrocampista tornato in prestito nel Principato ma di proprietà del Chelsea. I blues non puntano su di lui, la crisi economica potrebbe cambiare le strategie dei monegaschi. Il Milan sogna un suo ritorno. Subasic, ultimo superstite della squadra che è partita dalla Ligue 2 fino al trionfo in campionato, saluterà dopo 8 anni. In scadenza anche Jamerson, Sylla e Benaglio, così come terminano i prestiti di Andrien Silva e Islam Slimani.

Il Lione perderà Lucas Tousart: è già ufficiale il suo trasferimento all'Hertha. Resta da capire se potrà essere prorogata la sua permanenza per la Champions League, con l'OL ancora in corsa.

Il Lille potrebbe perdere tre Over 30 come Gaitan, Remy e Pied; il Marsiglia verso il riscatto di Alvaro Gonzalez mentre Sertic e Pelé verso l'addio.