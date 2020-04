Stop alla Ligue 1, le sorprese: Rennes all'esordio in Champions. Reims in Europa dopo 57 anni

Il campionato francese è ufficialmente terminato. È stata stilata la classifica definitiva e stabilite le qualificate alle coppe europee, nonché retrocessioni e promozioni. Oltre all'incoronazione del Paris Saint-Germain.

Fra le sorprese facile eleggere il Rennes e il Reims. I bretoni accedono per la prima volta nella loro storia in Champions League. Come nel caso della Lazio, l'uscita di scena prematura dall'Europa League (i rossoneri erano nello stesso girone dei biancocelesti) ha fatto bene alla squadra di Julien Stéphan, tecnico emergente di soli 39 anni che viene dalle giovanili e che ha raccolto la squadra in corsa la stagione passata, ponendo le basi per un futuro solido. Tra i grandi meriti che gli vanno riconosciuti quello di aver lanciato un talento puro come Edouard Camavinga, che il club valuta già 50 milioni di euro e ha solo 17 anni, e aver rilanciato Mbaye Niang. L'ex Milan e Torino sembrava destinato a naufragare nella mediocrità e nell'incompiutezza. È invece oggi è uno dei pezzi pregiati della squadra e, udite udite, ha dimostrato di saper persino segnare. Prima dello stop del campionato era andato in doppia cifra.

Sorprende anche il Reims, squadra che evoca ricordi romantici essendo stata la prima squadra a contendere la Coppa dei Campioni al grande Real Madrid. Una squadra che ha avuto tra le proprie fila giocatori come Just Fontaine e Raymond Kopa e che dopo i fasti fino agli anni '60 ha conosciuto momenti bui, fino a finire in terza divisione col club oberato dai debiti. Nel 2018 il ritorno nel massimo campionato e un onorevole ottavo posto. L'attuale, interrotto al 28° turno, l'ha visto quinto e con la miglior difesa del torneo, 21 gol subiti, meglio persino del PSG. E l'Europa che torna dopo 57 anni. Un'impresa tuttavia amara e rovinata dalla tragedia che ha colpito il club lo scorso aprile, con lo storico medico sociale Bernard Gonzalez suicida dopo aver contratto il coronavirus.