Stop alla Ligue 1, le squadre in coppa: PSG e Lione, c'è una Champions da finire

Il campionato francese è ufficialmente terminato. È stata stilata la classifica definitiva e stabilite le qualificate alle coppe europee, nonché retrocessioni e promozioni. Oltre all'incoronazione del Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain e Lione sono le uniche che grazie al pass europeo hanno la possibilità di giocare ancora. Da una parte i campioni di Francia hanno un quarto di finale che mancava da quattro anni, dall'altra l'OL recita il ruolo di underdog, vicina ad eliminare la Juventus dagli ottavi di finale di Champions e con il massimo torneo continentale ultima chance rimasta per non restare fuori dalle coppe il prossimo anno.

Due problemi, non di poco conto: le manifestazioni sportive in Francia sono vietate fino a settembre. L'idea di Nasser Al-Khelaifi è giocare all'estero e quale migliore occasione per portare la sua squadra nel suo Qatar? Medio Oriente che potrebbe essere meta anche del Lione. La Champions sta studiando il modo per concludere la manifestazione e potrebbe risolvere la questione, spostando tutto il torneo in una sede unica, presumibilmente Istanbul, sede originaria della finale. Dipenderà anche dalla situazione in Turchia.

Il secondo problema, relativo alle scadenze e ai giocatori in partenza: il Lione ha già venduto Tousart all'Hertha, Cavani lascerà certamente il Paris Saint-Germain dopo aver provato a farlo a gennaio. La FIFA ha dato apertura alle proroghe dei contratti, la situazione resta comunque spinosa.