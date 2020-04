Stop alla Ligue 1, toh, chi si rivede: il ritorno fra i grandi di Lorient e Lens

vedi letture

Il campionato francese è ufficialmente terminato. È stata stilata la classifica definitiva e stabilite le qualificate alle coppe europee, nonché retrocessioni e promozioni. Oltre all'incoronazione del Paris Saint-Germain.

Anche la Ligue 2 è considerata terminata, per la gioia di Lorient e Lens, neopromosse.

Con soli due punti di vantaggio sulla terza classificata, il Lorient vince la cadetteria francese e fa ritorno nel massimo campionato. I merlus (merluzzi) al terzo tentativo ritrovano la Ligue 1 dopo averla persa in modo rocambolesco ai playout. Una squadra che negli anni ha sfornato talenti destinati a palcoscenici importanti: l'ultimo della lista è Mattéo Guendouzi, ora all'Arsenal. E in un passato nemmeno troppo lontano giocatori come Raphael Guerreiro, Kevin Gameiro, Laurent Koscielny, Vincent Aboubakar e Mario Lemina. Occhio oggi a Yoane Wissa, esterno offensivo capace di segnare 16 reti in questa stagione.

L'ultima apparizione della squadra Sang et Or risale al 2014-15: toccata e fuga con un ultimo posto che è valso retrocessione immediata. Una decade da dimenticare, quella del Lens, che negli anni '90-primi anni 2000 non solo era presenza fissa del massimo campionato, ma anche capace di laurearsi campione di Francia (1997-98) e giocare in Champions League. Anni tribolati dal punto di vista societario, con il rischio fallimento sotto la gestione Hafiz Mammadov e l'accordo trovato con l'Atlético Madrid, che nel 2016 ha comprato il 35% delle quote, per salvare il club dal crac. La società lussemburghese Solferino, che aveva rilevato invece il 65% ha successivamente rilevato le quote dei colchoneros