Stop alla Serie D, ma non a B e C: domani Consiglio federale, Gravina crede nella ripresa

Stop alla Serie D, ma non a Serie B e Serie C. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere questi i risultati del Consiglio Federale che si terrà nella giornata di domani. Dalla svolta all’attendismo: il presidente FIGC, Gabriele Gravina, crede fermamente nella ripresa e non vuole ancora ragionare di interruzione definitiva. Neanche per la Lega Pro, che pure ha chiesto lo stop al campionato a larghissima maggioranza. Quasi scontato, invece, l’alt al calcio dilettantistico.