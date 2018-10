Stop Caldara, il Milan tornerà sul mercato: sogno Thiago Silva, idea Caio

Il Milan tornerà sul mercato a gennaio per rinforzare la difesa. Il nuovo stop di Mattia Caldara, che ne avrà per tre mesi, ha convinto la dirigenza meneghina ad attivarsi per rinforzare il reparto arretrato a stagione in corso. Secondo 'Sport Mediaset', Leonardo in questi giorni sta valutando due piste brasiliane: si va dalla romantica suggestione di un ritorno di Thiago Silva fino a Rodrigo Caio, classe '93 di proprietà del San Paolo dotato di passaporto comunitario.