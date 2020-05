Stop della A come in Francia? Mattioli non ci sta: "La SPAL è pronta a fare ricorso"

Ai microfoni di Rai Radio Uno, nel corso della trasmissione Sabato Sport, il presidente della SPAL Walter Mattioli ha parlato anche dell'eventualità in cui il campionato non dovesse ripartire (come in Francia, ndr): "Noi siamo pronti a battagliare. Non possiamo accettare una situazione del genere. Ricorreremo e lo faremo presso i tribunali sportivi. Lo stesso penso farà la Federazione però. Quindi vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. Non sarà facile, ma non posso accettarlo. Trentasei punti sono ancora tanti e la SPAL si può salvare, anche perché come mentalità e gruppo siamo abituati a disputare finali di campionato importanti. Ci siamo salvati sempre nelle ultime giornate e pensiamo di potercela fare, più di altre società. Se torneremo in campo, ce la giocheremo. E sono sicuro che faremo un grandissimo finale di campionato perché la nostra mentalità è quella di lottare fino alla fine".