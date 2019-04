Marco Storari, doppio ex di Cagliari-Juventus, parla così alla Gazzetta dello Sport della condizione dei bianconeri in ottica Champions League che verrà: "Ho visto allo Stadium la Juve contro l’Atletico Madrid: perfetti e mostruosi. Il rischio di pensare alla Champions? No, hanno sempre fame. La sfida Maran-Allegri? Max ha avuto una crescita esponenziale, merita lo scudetto solo per come ha saputo gestire lo spogliatoio. Ha fatto numeri pazzeschi con giocatori di statura mondiale. Maran ha confermato di essere esperto e garanzia per una rapida salvezza. Se fossi in Allegri, non mi fiderei".