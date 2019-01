Storgato: "La Juve vuol prendersi tutto. Ramsey? Bel colpo"

i riparte col calcio giocato e domani in Coppa Italia la Juve affronterà un Bologna in difficoltà in campionato ma desideroso di ripartire a caccia di nuovo entusiasmo. "E' la prima gara dell'anno, quando si riprende a giocare è tutto sempre molto delicato", dice in un'intervista al sito TimGate Massimo Storgato, ex difensore della Juve. "Bisogna valutare quali sono stati i carichi di lavoro, ma c'è da rimettersi in carreggiata. La Juve di sicuro vuole anche la Coppa Italia ma dovrà vedersela con un Bologna che non può più sbagliare. E' una gara da prendere con le molle".

Ci sarà poi la Supercoppa...

"L'impressione è che la Juve voglia prendersi tutto".

Nel frattempo i bianconeri hanno praticamente chiuso per Ramsey...

"Bel giocatore. Credo che l'idea dei bianconeri sia quella di intervenire per aumentare il tasso tecnico e numerico in mezzo al campo dopo che non sono mancati i problemi a causa degli infortuni".

In questi ultimi tempi si è parlato anche della possibilità che Dybala venga ceduto a fine stagione. Lei che pensa?

"Credo sia prematuro fare discorsi di questo genere. Ora la Juve deve pensare a mettere insieme il maggior numero possibile di vittorie da qui alla fine della stagione. Poi si faranno tutte le altre considerazioni: l'importante è lasciare il ragazzo sereno, è un giocatore che può dare tanto. Le decisioni, ripeto, arriveranno a fine annata".