Storia del figlio di più forte del momento. Haaland, tutti lo vogliono

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erling Braut Haaland, il giovane attaccante del Salisburgo che fa impazzire tutta Europa, ha iniziato col calcetto. A Byrne, ottomilaseicento anime dove la Norvegia è davvero Norvegia. Il lago, il mare gelato, le o sbarrate, il salmone, il silenzio, tanto verde. Poi questo figlio d'arte che destinato a prendersi le copertine del mondo, più di ora che è una promessa e l'augurio di qualcosa di bellissimo che sarà. Sedici gol in Bundesliga austriaca, otto da vicecapocannoniere di Champions League, lui che è nato nel 2000, all'alba del nuovo millennio, sono numeri pazzeschi. Neanche un anno fa giocava al Molde, neppure due anni fa era tra i giovani e i dilettanti. Suo padre, Alf-Inge, ha calcato i campi d'Inghilterra prima di vedersi frantumare carriera e ginocchio da Roy Keane. Lo segue tuttora da vicino, inevitabilmente, per curarne corpo e anima, spirito e crescita.

A Byrne, Norvegia vera, si allenava un gruppo di trentanove ragazzi, coetanei più o meno. Tutti insieme fino ai quindici anni, poi il biondo di Haaland ha iniziato a brillare più degli altri. Allenamenti e partite, una gara dopo l'altra, nato sulla strada e su campi fangosi, innevati. E nella provincia del pallone, quella vera e pura, cresce lontano dalla ribalta e pure dalla boria di accademie che spesso fanno sentire Icaro i giovani calciatori. Haaland lascia casa, vola al Molde. Lo allenerà Ole Gunnar Solskjaer, ora tecnico del Manchester United. Sedici reti nella sua prima stagione da professionista, l'alba di un nuovo campione.

Il resto è storia recente. Il progetto Red Bull orchestrato da Ralf Rangnick ha nel Salisburgo l'anello di congiunzione tra il primo seme e il fiore. Sadio Mane e Naby Keita sono due dei giocatori che i bibitari della città di Mozart hanno scovato e cresciuto, Minamino, anche lui destinato al Liverpool, l'ultimo della lista. Haaland ha spaccato in due l'Europa, al suo seguito nell'ultima di Champions c'erano oltre quaranta società. E' il miglior giovane centravanti del mondo perché è forte in area, veloce, intelligente, tecnico, capace in contropiede. E' difficile paragonarlo a un predecessore perché in così tenera età i marcantoni sono spesso ancora a sgomitare tra i giovani, bravi perché fisicati tra i ragazzetti e poi sofferenti al salto di categoria. Haaland non l'ha accusato da subito, lui che ha vissuto una carriera diversa. Nella provincia e sulle strade della Norvegia, con un mentore come Solskjaer al Molde per dimostrare di reggere l'urto dei grandi balzi, a Salisburgo in una macchina del talento perfetta. E' l'ora del salto, già adesso, senza paura. Ha il sorriso e la sfrontatezza di chi prende il calcio a calci senza riverenze ma con rispetto. Prerogativa dei grandi, dei predestinati.