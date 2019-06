Storie diverse ma destino comune: Nainggolan-Nzonzi pronti a dire addio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da una parte Radja Nainggolan, dall'altra Steven Nzonzi. Alla Roma si sono soltato sfiorati, visto l'addio del Ninja dell'estate scorsa e l'arrivo del francese a Trigoria poche settimane dopo ma in un certo senso i due sono accomunati da una cosa: non essere riusciti a rispettare le aspettative.

Storie diverse - Molto meglio il belga, sia chiaro, fermato per lo più da infortuni e contrattempi, ma i 38 milioni di euro (Zaniolo compreso) spesi dall'Inter sono stati tanti, troppi, per quello che il centrocampista è riuscito a dare a Spalletti. Con l'arrivo di Conte la sua avventura in nerazzurro potrebbe essere già terminata, sempre che arrivi l'offerta giusta, ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto anche per Nzonzi, pronto a lasciare la Capitale, dopo aver ricevuto una bella multa da parte della società per non essersi presentato alle visite mediche. La sua storia in giallorosso non verrà ricordata affatto, non è mai riuscito a incidere, e nessuno si strapperà i capelli per il suo addio, sempre che la Roma riesca a incassare quei 25 milioni di euro che permetterebbero alla società di non realizzare una minusvalenza.