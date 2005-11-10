Stramaccioni: "Quest'Italia fa innamorare la gente. Esposito? Miglior al mondo in una cosa"

La vittoria dell'Italia contro la Francia ha confermato la crescita della Nazionale di Roberto Mancini, ma soprattutto ha messo ancora una volta in evidenza le qualità di Francesco Pio Esposito. A esaltare il giovane attaccante dell'Inter è Andrea Stramaccioni, che in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport lo ha definito "Il migliore al mondo se cerchi un centravanti forte fisicamente che 'lavora', prevalentemente, spalle alla porta". Un giudizio importante, accompagnato da un confronto con altri giovani attaccanti del panorama internazionale.

Stramaccioni su Pio Esposito: "Superiore a Barry e Samu Aghehowa"

L'ex allenatore nerazzurro ha spiegato perché considera Esposito un riferimento nel suo ruolo: "In giro con queste caratteristiche non ne vedo, non al suo livello: Thierno Barry e Samu Aghehowa sono forti, Pio è superiore". A impressionare Stramaccioni sono soprattutto la capacità di giocare spalle alla porta, la presenza fisica e l'efficacia nei duelli individuali. I gol segnati contro Como e Francia rappresentano due esempi delle qualità del centravanti, sempre più protagonista sia con l'Inter sia con la maglia azzurra.

Stramaccioni promuove Mancini: "Questa Italia fa innamorare la gente"

Parole di grande apprezzamento anche per Roberto Mancini e per il lavoro svolto alla guida della Nazionale. "Questa Italia fa innamorare la gente. Come nel 2021", ha dichiarato Stramaccioni, sottolineando la capacità del commissario tecnico di combinare esperienza e giovani talenti. Tra le scelte maggiormente apprezzate figurano la fiducia concessa a Cambiaghi e Sebastiano Esposito, oltre all'utilizzo di Tonali in regia. L'ex tecnico dell'Inter ha infine riassunto il proprio giudizio sull'operato del ct con parole inequivocabili: "Gestione umana e tecnica da applausi".