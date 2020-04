Strategie chiare e quel feeling con Ibrahimovic. Milan, Pioli si sta guadagnando la conferma

In ottica futura, spiega la Gazzetta dello Sport nella sua apertura dedicata al Milan, stanno risalendo le quotazioni di Stefano Pioli per la panchina. Il tecnico fin dai primi giorni in rossonero ha mostrato strategie chiare e un’ottima capacità di adattamento. Inoltre, ha la fiducia dei big dello spogliatoio, a partire da Zlatan Ibrahimovic con cui ha instaurato un bel rapporto. I numeri sono dalla sua parte, con la media punti che si è alzata rispetto a Giampaolo (da 1,2 a 1,7) così come la percentuale di vitttorie (dal 35 al 50%). Il tempo gioca a suo favore e lo stand by nella trattativa con Rangnick sembra essere un ulteriore punto a suo favore.