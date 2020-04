Strategie di comunicazione volte al rinnovo di contratto: Lautaro-Inter, si può andare avanti

Lautaro vuole rinnovare con l’Inter, altrimenti non si spiegherebbero le parole del suo procuratore Beto Yaque quando parla di riconoscenza. Messi vuole rinnovare con il Barcellona, altrimenti non si spiegherebbe il tornado scatenato dal suo entourage sui giornali spagnoli che, un giorno sì e l’altro pure, continuano a spingerlo verso l’Italia. Due situazioni costruite alla perfezione, storicamente normali a ridosso di una nuova stagione nonostante l’incertezza di una eventuale chiusura di quella ancora in corso. Leo non indosserà un’altra maglia che non sia quella blaugrana, almeno fino a quando sarà decisivo sul campo: l’ha giurato da bambino, quando il Barca gli ha dato la possibilità di diventare uno dei più grandi calciatori di sempre, curandone i problemi di crescita. Lautaro, d’altra parte, a stagione bloccata e nonostante la taglia di 111 milioni di euro che pende sulla sua testa, non ha alcuna intenzione di abbandonare l’Inter.

Questa Inter, quella di Suning, quella disposta a tutto pur di fermare il trono della Juventus e poi puntare forte pure sull’Europa dei giganti. Il vicepresidente Zanetti, ponte determinante perché il Toro scegliesse infine i nerazzurri e non Dortmund, Real Madrid e Barcellona stesso, lo vede ancora a Milano. E l’agente dell’attaccante di Bahía Blanca, pur elogiando Messi e l’emozione che le belle parole di Leo hanno ingenerato nel suo assistito, ultimamente ha spento le fiamme che lui stesso aveva appiccato giorni prima. “Lautaro all’Inter sta bene, al momento del futuro non sappiamo niente. Il ragazzo pensa solo a giocare e fare gol”. Il contratto con l'Inter lega Martinez alla società di Viale della Liberazione fino al 2023, con uno stipendio (destinato a crescere) che con bonus e diritti d'immagine tocca i 3 milioni all'anno. Non molti per ciò che ha dimostrato sul campo, ma neppure così pochi da battere i pugni sul tavolo, per il momento. Ora tempo al tempo. Il Barcellona, intanto, può aspettare.