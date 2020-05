Strefezza gioiello di casa SPAL: c'è il Villarreal sull'esterno degli estensi

Gabriel Strefezza, ventitre anni, è uno dei talenti in ascesa della SPAL e in estate lascerà con tutta probabilità la formazione estense. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che sul giocatore c'è il Villarreal mentre in Italia piace anche al Torino. Con lui e con Mohamed Fares gli estensi dovrebbero far cassa nella prossima estate.