Stretta decisiva per Tonali: Zhang vuole regalare il regista a Conte dopo la finale

Sandro Tonali è sempre più vicino all'Inter. La concorrenza sembra ora superata. La Juventus non è più in corsa per il regista di casa Brescia, dall'altra parte il Milan deve nel caso prima cedere Ismael Bennacer, questione per ora fuori dai ragionamenti di Paolo Maldini. Sicché è strada praticamente spianata per Giuseppe Marotta e per Piero Ausilio, che con l'entourage del giocatore hanno un'intesa su un quinquennale da 2,5 milioni e mezzo a salire. Manca quella col Brescia ma i contatti con Massimo Cellino proseguono spediti. Operazione da 35 milioni, 10 subito e 25 per il riscatto. Questioni di bilancio, intanto Zhang vuole regalare il primo colpo ad Antonio Conte dopo la finale d'Europa League contro il Siviglia. Sperando di farlo col sorriso.