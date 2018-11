Strinic annuncia: "Lunedì torno ad allenarmi. Mai pensato al ritiro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna a parlare Ivan Strinic, terzino vice-campione d'Europa che comincia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel. "Quanto successo tre mesi fa è stato come un fulmine a ciel sereno, i dottori hanno detto che avrei dovuto stare fermo tre mesi per vedere se l'ipertrofia se ne sarebbe andata - ha detto il terzino del Milan a '24Sata' -. E' successo, quindi significa che era conseguenza sportiva e non di una malattia. Credevo sarebbe andata bene ma sai com'è, ero sotto stress e avevo il dubbio: "Se qualcosa andasse male". Ho vissuto così per alcuni mesi, ero impaziente e nervoso ma finalmente è finita ed è tutto alle mie spalle. Ricomincerò ad allenarmi di nuovo lunedì".

Strinic riprenderà presto l'attività fisica, ma per il suo ritorno in campo bisognerà aspettare ancora un po': "L'obiettivo è tornare il più presto possibile, ma sono consapevole che per un massimo di forza fisica e forma competitiva ci vorranno un paio di mesi. Non ho mai pensato al ritiro in questo periodo, soprattutto dopo il Mondiale in Russia che mi ha dato nuova linfa".