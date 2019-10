Ospite di TMW, Ivan Strinic analizza la catena di eventi che lo hanno portato alla rescissione consensuale col Milan dopo neanche una presenza in rossonero, complici i problemi fisici che lo hanno bloccato poco dopo la sua firma: “Il Milan ha cambiato tanto. Allenatore, direttore sportivo. Il mister non mi vedeva come una prima opzione. Quando ho visto che non ero considerato non volevo rimanere solo per allenarmi. Ho giocato in ritiro qualche partita, ho parlato con i direttori e abbiamo deciso di separarci”.

