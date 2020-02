vedi letture

Striscione viola per Pioli: "Uomo vero e grande condottiero, per sempre uno di noi"

Stefano Pioli è rimasto nel cuore dei tifosi della Fiorentina nonostante il rapporto finito in modo burrascoso, soprattutto con la vecchia proprietà dei Della Valle. I tifosi viola hanno esposto in Curva Fiesole uno striscione per l'attuale tecnico del Milan con scritto: "Uomo vero e grande condottiero. Stefano per sempre uno di noi". Grandi applausi reciproci e occhi lucidi al momento del 13', consueto momento per ricordare il compianto capitano viola Davide Astori.