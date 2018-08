Strootman al Marsiglia, parla Garcia: "C'è accordo, aspettiamo ufficialità"

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Il Romanista, l'allenatore del Marsiglia ex Roma Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Strootman, al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Rennes di ieri sera. Queste le sue parole: "Normalmente bisogna essere prudenti sul fronte mercato, però sembra che ci sia un accordo, ma aspettiamo per vedere se arriva l'ufficializzazione. Sarebbe una buona notizia, ma se non dovesse concretizzarsi, troveremo un'altra pista da seguire".