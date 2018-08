Strootman: "Giunto il momento di lasciare Roma, sono felice"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman, nuovo centrocampista dell'Olympique Marsiglia, è stato presentato in conferenza stampa. Questo quanto sintetizzato da VoceGiallorossa.it: "Per me Garcia è una persona davvero speciale, mi ha voluto alla Roma e qui al Marsiglia. Sono felice di continuare la mia carriera con lui. Via da Roma per l'arrivo di Nzonzi? La Roma ha tanti bravi giocatori, ho trascorso cinque a Roma ed era giunto il momento di lasciare. I contatti con il Marsiglia sono iniziati poco tempo fa, le negoziazioni sono andate bene. Come giocare nel Marsiglia? Ho parlato con Garcia, posso giocare in diversi sistemi. Non giocare la Champions League? Non importa, in un club è importante avere ambizione. Io penso che abbiamo una buona squadra, con giocatori forti e giovani".