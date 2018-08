Strootman: "Nzonzi ha scelto la Roma, è un segnale per le altre squadre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman ha rilasciato un'intervista al Match Program, di cui alle 14 è andata in onda un'anticipazione su Roma TV: "Per il mister è importante lavorare con la squadra e abbiamo lavorato dall'inizio con tutta la rosa. Dobbiamo fare il suo gioco, lo scorso anno abbiamo fatto bene, siamo migliorati tanto, dobbiamo essere pronti. Sappiamo cosa dobbiamo fare per crescere. Nzonzi? Anche le altre squadre volevano prenderlo, lui ha scelto la Roma ed è un segnale per le altre. Lui è un giocatore forte, campione del mondo, non molti giocatori possono dire questo, è un giocatore esperto, può dare tanto. A centrocampo siamo tanti, è importante per noi perché avremo 50-60 partite".