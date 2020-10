Stroppa: "Atalanta squadra di un altro livello, peccato per il gol mancato da Messias"

Ancora una sconfitta per il Crotone di Stroppa che con l'Atalanta lotta, ma non riesce a portare a casa neanche un punticino. Questa l'analisi del tecnico intervenuto nella conferenza post gara: “Il primo tempo abbiamo tenuto molto meglio il campo ma non siamo stati bravi in diverse occasioni nella fase di palleggio. Quando volevamo costruire dal basso ci sono state volte che abbiamo perso palla, quando andavamo sugli attaccanti la perdevamo pure. C'è stata un'incapacità nel gestire i diversi momenti di gioco. Di fronte avevamo una squadra che tecnicamente, tatticamente e fisicamente è di un altro livello, ci ha costretto nella nostra metà campo e in qualche occasione siamo stati bravi. Peccato solo per l'occasione di Messias perchè avremmo potuto fare sicuramente di più”. Un solo punto conquistato fino ad ora, troppo poco per chi ha come obiettivo una salvezza tranquilla: “Dobbiamo fare punti per muovere la classifica, ho ancora la fotografia di Cagliari dove ci siamo presentati per sei volte con un con un nostro calciatore davanti al loro portiere, con l'Atalanta non era la gara ideale per farli ma se arriviamo possiamo fare qualcosa in più. Non mi piace aver preso cosi tanto gol dall'inizio, bisogna lavorare nell'atteggiamento e nella cattiveria nel non voler prendere gol. La squadra deve essere convinta nelle cose che sta facendo”. Torino gara chiave? “Lo sono tutte. Diventa difficile fare cose discorse diverse, è chiaro che il calendario in casa non era alla portata e continua ad esserlo, ma così come abbiamo fatto con la Juve dobbiamo pensare di tener testa anche alle squadre che soni molto più forti di noi”.