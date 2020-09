Stroppa dopo il 4-1 incassato col Genoa: "Crotone da completare, ci sono difficoltà di organico"

Al termine della gara persa 4-1 al Ferraris contro il Genoa, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato la partita in sala stampa. E ha parlato anche del mercato che attende i pitagorici da qui al 5 ottobre: "Io non chiedo nulla, la società sa dove e con chi poter intervenire. Non è la partita di oggi che ci deve dare il campanello d'allarme per dover intervenire sul mercato. Abbiamo difficoltà di organico e di completamento della rosa, inoltre c'è una condizione fisica differente. Non avendo disputato amichevoli la condizioni dobbiamo trovarla giocando queste gare”

Sulla partita contro il Genoa, questo il pensiero di Stroppa: "Non mi sembra che la nostra squadra abbia avuto un approccio morbido, anche perché dopo due minuti siamo stati noi ad avere la prima occasione con Mazzotta. Poi sono arrivati i loro due gol e la gara si è messa in salita, in ogni caso penso che il Crotone abbia fatto un buon primo tempo. Abbiamo cercato di imporci, cercando di andare a riprendere il risultato, avendo anche le nostre occasioni. La squadra poi, con il passare dei minuti, si è lasciata andare dal punto di vista fisico. E' chiaro che se oggi avessimo avuto da gestire un risultato diverso mentalmente avremmo potuto reagire diversamente”.