Stroppa dopo il punto di Torino: "Complimenti ai ragazzi, ottimo approccio alla gara"

“Per l'equilibrio e l'approccio, in un campo difficile come questo, l'avevamo preparata così. Finalmente conquistiamo un punto, ma soprattutto non abbiamo preso gol e questa è sicuramente la notizia più importante”. Bicchiere mezzo piano per Giovanni Stroppa. Piccolo passo in avanti per la sua squadra, che a Torino ottiene il secondo punto della stagione. Nella conferenza post gara il tecnico si mostra soddisfatto, anche se la sua squadra continua ad avere poca confidenza con il gol. “Vanno fatti i complimenti ai ragazzi per l'ottimo approccio mentale che abbiamo avuto in tutte le situazioni della gara. Classifica bugiarda? Lo chiedete all'allenatore del Crotone, quindi potrei essere di parte, ma la squadra per quello che ha fatto vedere sul campo meriterebbe qualcosa in più rispetto a quello che ha raccolto fino ad ora. Soprattutto per le occasioni che siamo riusciti a creare. Dobbiamo assolutamente migliorare, ma se le avvisaglie e le prestazioni sono queste possiamo fare molto, ma molto bene. Ci mancano Riviere e Dragus e anche sotto l'aspetto dei cambi e della gestione della gara in questo senso è complicato, è strano dirlo ma possiamo fare di più, anche se i nostri attaccanti alla fine risultano sempre tra i migliori”.