Stroppa: "E' un peccato, dobbiamo essere più incisivi in zona gol"

Terza sconfitta consecutiva per il Crotone di Stroppa, che con il Sassuolo rimedia un passivo davvero pesante per quanto si è visto in campo. Il tecnico pitagorico nella conferenza post gara si è mostrato rammaricato, ma allo stesso tempo sicuro che con il passare delle settimane la sua squadra diventerà sempre più competitiva. “E' davvero un peccato commentare questa sconfitta dopo un'ottima prestazione, l’abbiamo giocata da Serie A, a differenza delle prime due partite abbiamo trovato qualche difficoltà. Il terzo e quarto gol, però, sono la fotografia di quello che non dobbiamo essere in questa categoria. Per il resto venire a giocare in casa del Sassuolo e cercare di imporsi con questa mentalità significa che abbiamo delle qualità. Allo stesso tempo siamo consapevoli che bisogna concretizzare le azioni che si creano altrimenti finisce così”.

Sui dieci gol presi in tre gare: “Non è una questione di fase difensiva, soprattutto pensando in che modo abbiamo preso gol fino ad ora. C'è dell’altro, sicuramente si può migliorare, dobbiamo crescere e capire che cosa stiamo facendo in questa categoria. Mi tengo di buono le occasioni create e la qualità del gioco che siamo riusciti a esprimere, bisogna solamente continuare così, la sosta arriva a puntino per una squadra come la nostra”.

Per i pitagorici una sola rete, su rigore, nonostante diverse buone occasioni create: “Non so se è una questione di convinzione o di qualità - ha aggiunto Stroppa - L'anno scorso abbiamo tanti gol e anche oggi abbiamo dimostrato di poterli fare anche in Serie A. Bisogna ritrovare la giusta incisività e la serenità nel fare determinate cose. Gli errori sono arrivati a volte per imprecisione, a volte per scelte sbagliate. Giocando miglioreremo anche queste situazioni”.