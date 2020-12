Stroppa su Rojas: "Innamorato della palla: disordinato tatticamente ma ha grandi qualità"

Nel corso delle parole di oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese, Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato anche di Luis Rojas, esterno cileno arrivato in estate. "Come tutti i ragazzi sudamericani sono innamorati della palla e non discuto le qualità tecniche del ragazzo, come altri stranieri si affaccia in un ambiente diverso, si sta ambientando. Non dico che potrebbe esser pronto, ma questo disordine nell'interpretare il ruolo da mezzala lo porta a scelte diverse, ma potrebbe anche essere una seconda punta. Ha qualità e c'è la massima considerazione da parte mia, anche se non è stato ancora utilizzato".