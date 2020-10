Stroppa trova alibi alla Juve: "Non è stata la migliore di sempre, ma aveva tantissime assenze"

L'allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, ha commentato così la prestazione poco brillante della Juventus di Pirlo questa sera allo Scida: "Abbiamo cercato di lavorare più alti possibili per non dare la profondità alla Juve. Abbiamo preso gol su una palla dal fondo e un mezzo rimpallo, con un'incapacità di correre indietro. È una squadra fortissima, a cui stasera mancavano dei giocatori importanti. I cambi poi hanno dato qualcosa in più... Questa non è la fotografia della Juve migliore, ma non possiamo dimenticarci le assenze", le sue parole a DAZN.