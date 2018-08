© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stata l'abnegazione la qualità principale che Stefano Sturaro ha messo in mostra durante i suoi anni alla Juventus. Con i bianconeri l'ex Genoa è riuscito a vincere tutto in Italia e ad accarezzare il sogno Champions in due occasioni. Un ruolino di marcia sul quale il suo nome è stato scritto grazie al lavoro. Allegri a lui chiedeva disponibilità, spirito di sacrificio e la voglia di essere utile alla causa in ogni occasione possibile. Da centrocampista centrale o da terzino. In campionato, in Coppa Italia oppure in Europa. Da titolare o da riserva. L'importante è dare una mano. Una peculiarità sulla quale anche lo Sporting Lisbona vuole credere per il rilancio dopo il terremoto di questa estate che ha privato i Leoni di molti dei migliori calciatori. Una nuova avventura che con quella precedente ha un comune denominatore: dare tutto per vincere.