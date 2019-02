Sturaro-Genoa, ecco perché è scattato l'obbligo di riscatto dalla Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'operazione Stefano Sturaro-Genoa era già stata definita nella sostanza, con il ritorno del centrocampista alla squadra che lo aveva lanciato. Nel frattempo però, il semplice prestito deciso a gennaio si è trasformato in cessione a titolo definitivo da parte della Juventus alla società del presidente Preziosi. Costo dell'operazione: 16,5 milioni di euro. E la condizione contrattuale cui si fa riferimento nel comunicato della Juventus - sottolinea La Gazzetta dello Sport - era questa: bastava che il Genoa raccogliesse almeno un punto in campionato per far scattare l’obbligo di acquisto. Sturaro così conquista anche il primo posto nella classifica degli acquisti più costosi della storia del Grifone: se consideriamo anche il milione e mezzo speso per il prestito, il totale sale a 18.