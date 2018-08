Sturaro-Sporting, lo manda CR7: "Se vai lì non sbagli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si attende soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Stefano Sturaro dalla Juventus allo Sporting. Intanto Tuttosport in edicola conferma che Cristiano Ronaldo ha consigliato l'ex centrocampista del Genoa ad accettare la soluzione biancoverde. "Se vai lì non sbagli", avrebbe detto CR7 al suo compagno di squadra per poche settimane a margine degli allenamenti svolti alla Continassa. Ad attendere Sturaro allo Sporting c'è un altro italiano, il portiere Emiliano Viviano.