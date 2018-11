Sturridge nei guai: il cugino scommise 10.000£ sul suo passaggio all'Inter

© foto di Insidefoto/Image Sport

In Inghilterra è scoppiato il caso Daniel Sturridge. L'attaccante britannico, come riportato dal quotidiano The Sun, è indagato per un presunto giro di scommesse. Nel gennaio 2017 un cugino del giocatore avrebbe infatti puntato ben 10.000 sterline sul trasferimento in nerazzurro del classe '89, mentre un altro familiare avrebbe effettuato un'altra impegnativa giocata sul suo approdo al West Bromwich, affare poi andato in porto. L'accusa arrivata all'attuale giocatore del Liverpool è quindi quella di aver rivelato ai parenti la sua nuova destinazione prima ancora dell'ufficialità.