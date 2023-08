Su Correa anche il Lille: incontro tra il presidente e l'agente. Inter infastidita dalla procedura

vedi letture

Il posto di Joaquin Correa (29 anni) nella rosa dell'Inter per la prossima stagione appare piuttosto in bilico, con la volontà della società nerazzurra che sembra proprio quella di far uscire l'attaccante argentino per poter così regalare un nuovo volto offensivo all'allenatore Inzaghi.

In particolare il favorito per prendere il suo posto sarebbe Alexis Sanchez, che tornerebbe così alla Beneamata. Sulle tracce di Correa ci sono le due squadre di Siviglia, ma non solo: il classe '96 infatti, scrivono dalla Francia, è finito anche nel mirino del Lille allenato da Fonseca.

Secondo Foot Mercato, infatti, i campioni di Francia del 2021 avrebbero già iniziato a prendere contatti diretti per Correa: nelle scorse ore, si legge, il presidente Letang avrebbe già incontrato l'agente del calciatore, Alessandro Lucci. Una situazione che non incontra la totale felicità dell'Inter, che avrebbe voluto prima una trattativa tra i club. Operazione comunque in generale complicata, soprattutto per l'aspetto economico.