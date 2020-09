Su Reguilon piomba il Manchester United. Juve alla finestra, il Napoli per ora si defila

La pista Napoli sembra essersi ormai raffreddata, così su Sergio Reguilon piomba il Manchester United. Il terzino del Real, chiuso da Marcelo e Ferland Mendy, sarà di nuovo ceduto ma Florentino Perez punta a fare cassa. Il Siviglia ha bussato di nuovo per un prestito, mentre i Red Devils sono pronti a offrire circa 25-30 milioni per il giocatore, che diventerebbe così il titolare della corsia mancina di difesa. Da Madrid, però, fanno sapere che il giocatore non si muoverà se non sarà concessa la recompra. Anche Juventus e Tottenham, secondo As avrebbero chiesto informazioni.