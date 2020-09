Suarez all'Atletico, Pablo Garcia: "Via per l'età? I catalani vecchi restano nel Barça"

vedi letture

Pablo Garcia, ex meteora del Milan e perno della Nazionale uruguaiana per 10 anni, ha parlato dell'ormai imminente cessione di Luis Suarez all'Atletico Madrid: "Non ci posso credere. È un grande attaccante, lo dimostra in ogni partita. Non lo dico solo perché è mio connazionale, ma è un grande lavoratore. Ha segnato tanti gol al Barcellona. L'età lo penalizza? Ci sono alcuni giocatori catalani che hanno la sua stessa età, ma il club non fa niente".